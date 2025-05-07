الأربعاء 07 مايو 2025
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ثقافة وفنون

آيساب روكي يكشف سبب حمل ريهانا المتكرر

آيساب روكي وريهانا،
آيساب روكي وريهانا، فيتو

كشف مغني الراب الشهير آيساب روكي، أن سبب حمل حبيبته المغنية وسيدة الأعمال ريهانا، المتكرر كل عام، هو رغبتهما في إنجاب أطفال متقاربين في السن ليكبروا معًا ويرتبطوا ببعضهم البعض.
 

عائلة آيساب روكي وريهانا 

وأكد آيساب روكي، في تصريحات خاصة، لمجلة “بيبول”، أنه وحبيبته ريهانا، متحمسان لتكوين عائلة مكونة من خمسة أفراد.

وقال آيساب:"لطالما رغبت ريهانا في تكوين عائلة كبيرة، لذا فهي في غاية الحماس..أنا وريهانا متحمسان لإنجاب طفلين آخرين، نحن نشعر بالامتنان والبركة لهذا الفصل الجديد من حياتنا إنه وقت مميز للغاية".

وأعلنت ريهانا، عن حملها في طفلها الثالث، في حفل ميت جالا 2025، حيث ليها بالفعل ولدان، رايوت 21 شهرًا، ورزا عامين.

حمل ريهانا وألبومها الجديد

وعبرت ريهانا عن سعادتها بحملها، في تصريحات إعلامية قائلة:"أنا بخير.. أشعر أنني بخير بشكل مدهش، ولست متوترة جدًا في الوقت الحالي".

 قالت الأم الحامل لبرنامج إنترتينمنت تونايت. "أعني، في البداية، كان الأمر أشبه بـ 'آه!' وأنا متعبة، لكنني متحمسة بعد ذلك".

ثم سُئلت المغنية، عما إذا كان هذا الحمل سيؤخر ألبومها التاسع القادم، فردّت ريهانا قائلة: "لا.. ربما بضعة فيديوهات، لكنني أستطيع الغناء!".

مفاوضات مع ريهانا وشاكيرا للغناء في كأس العالم 2026

في سياق متصل، ذكرت عدد من التقارير الصحفية، التي استندت علي مصادر مطلعة، أنه يجرى حاليا مفاوضات مع كلا من المغنية الكولومبية شاكيرا، والمغنية الأمريكية ريهانا، للغناء في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026.

وفي حال التوصل لاتفاق، فإن شاكيرا وريهانا، سيُقدّمان فقرة غنائية استعراضية، في كأس العالم لكرة القدم 2026، وتحديدا بين شوطي المباراة، على غرار عرض سوبر بول الأمريكي، وسيكون من إنتاج شركة جلوبال سيتيزن.

بطولة كأس العالم 2026 ستتضمن عرضًا بين شوطي المباراة مثل Super Bowl

وأكدت عدد من التقارير الصحفية التي نشرت مؤخرا، أن بطولة كأس العالم القادمة لكرة القدم، والمقرر إقامتها خلال عام 2026، ستتضمن ولأول مرة، عرضًا فنيا، بين شوطي المباراة مثل Super Bowl الأمريكي.

 

وأوضحت التقارير، أن العرض الفني الجديد، سيتم إنتاجه بواسطة Global Citizen.

السوبر بول الأمريكي

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

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آجر ريهانا ريهانا حمل ريهانا

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مفاوضات مع ريهانا وشاكيرا للغناء في كأس العالم 2026

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