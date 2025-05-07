التنمية والتضامن يبحثان دعم المشروع القومي "أيادي مصر" للتسويق للحرف التراثية واليدوية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا اليوم بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وهم الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى ود.نجلاء العادلي المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات، ومن وزارة التضامن الاجتماعي كل من؛ المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والمهندس طارق سعد مستشار الوزيرة للتحول الرقمي، والأستاذ رامي عباس مستشار الوزيرة للعلاقات العامة والمراسم، والمهندسة انجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا



وشهد الاجتماع مناقشة عدد من ملفات ومجالات التعاون المشترك بين الوزارتين وبصفة خاصة موضوعات دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والشباب والمرأة ودعم التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى بحث آليات التعاون بين الجانبين في دعم المشروع القومي "أيادي مصر" للتسويق للحرف التراثية واليدوية بالمحافظات، والذى يحظى بدعم رئيس الجمهورية ومتابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء للتوسع فى عملية تسويق المنتجات التراثية والحرفية واليدوية عبر "منصة أيادي مصر".

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى التعاون بين الوزارتين فى العديد من المجالات على أرض المحافظات لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبصفة خاصة فى ملفات التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية في مختلف القرى وكذا دعم وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية على المستوى المحلي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية الاهتمام الذي توليه الوزارة للحفاظ علي الحرف التراثية واليدوية والصناعات الصغيرة بالقري المصرية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات وبصفة خاصة صعيد مصر، مشيرة إلى أن جهود الوزارة ساهمت في توفير فرص عمل جديدة في التكتلات الاقتصادية بالتعاون مع شركاء التنمية وبعض الجهات الدولية بالإضافة الي إتاحة الفرصة للمنتجين والصناع بمنصة " أيادي مصر" للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وزيادة نسب المبيعات للعاملين والأسر في تلك الحرف والصناعات ودعم عملية التسويق للمنتجات وتطويرها بأحدث الوسائل الحديثة.

وشددت د.منال عوض علي حرص الوزارة بأن تشهد الفترة القادمة تطوير كامل لمنصة "أيادي مصر" بالتعاون مع القطاع الخاص والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعى وأن تصبح المنصة الأساسية لتسويق الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية على مستوى الجمهورية ووصولها إلى العالمية مع بعض الشراكات الدولية بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة وجودة المنتجات وتوفير التدريب الحديث لكل الحرفيين بما يساهم فى زيادة فرص العمل وزيادة دخل المنتجين.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على تنفيذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تضم العديد من الجهات الشريكة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال منصة "أيادي مصر" لتسويق الحرف اليدوية والتراثية ضمن المنظومة، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التنمية المحلية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدور المهم الذي يمكن أن يؤديه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث يمكن أن يكون آلية تسويق للمنصة، وذلك من خلال إعداد خطة جديدة لتسويق المنصة وجذب عارضين ومنتجات جديدة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك مجالات تسويقية عديدة لتسويق منتجات العارضين منها معارض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية التي تنظمها الوزارة، حيث نظمت حتى الآن 27 معرضا بمشاركة 950 عارضا وعارضة، وسيتم التوسع من خلال المنظومة في تسويق منتجات العارضين.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لوضع تصور كامل لبروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في إطار المنظومة المالية والاستراتيجية للتمكين الاقتصادي ومنصة "أيادي مصر" وذلك بالاشتراك مع صندوق دعم الصناعات الريفية.

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