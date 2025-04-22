رئيس الوطنية للانتخابات: نقود مسارا إصلاحيا منذ سنوات للارتقاء بالتجربة الديمقراطية

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة عكفت على إعداد برامج لكافة فئات الشعب بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

برامج لتوعية النشء والشباب بأهمية المشاركة السياسة

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإطلاق برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والهيئة": بدأنا بالنشء والتلاميذ في المدارس بجميع المراحل التعليمية والتقينا بالشباب في لقاءات دورية، وكذلك تواصلنا مع صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وكان للمرأة والشيوخ ندوات عامة بقصور الثقافة وكذلك لذوي الهمم دورهم بالمشاركة في هذه الندوات.

الارتقاء بالتجربة الديمقراطية

وتابع: السنوات السابقة برهنت على أن الهيئة لا تكتف مهمتها بالعملية الانتخابية فحسب بل تقود مسارا إصلاحيا يسعى للارتقاء بالتجربة الديمقراطية فالتحول لمجتمع ديمقراطي يبدأ من الاقتناع الداخلي للمواطن بأنه جزء من المعادلة لا على الهامش منها.

الوعي الانتخابي

واستطرد: لازلنا بحاجة لمزيد من العمل حتى يصبح الوعي الانتخابي ثقافة شعبية، وليس نزول فقط وقت الاقتراع وعلينا أن نعمل حتى يحصل المواطن على ما يستحقه، مختتما تصريحاته بالشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان على ما يقدمونه من استهام صادق في الدفاع عن الحقوق ونشر الثقافة السياسية".

برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن

وانطلقت صباح اليوم أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.



تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

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