الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الوطنية للانتخابات: نقود مسارا إصلاحيا منذ سنوات للارتقاء بالتجربة الديمقراطية

المستشار حازم بدوي،
المستشار حازم بدوي، فيتو

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة عكفت على إعداد برامج لكافة فئات الشعب بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

 برامج لتوعية النشء والشباب بأهمية المشاركة السياسة 

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإطلاق برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والهيئة": بدأنا بالنشء والتلاميذ في المدارس بجميع المراحل التعليمية والتقينا بالشباب في لقاءات دورية، وكذلك تواصلنا مع صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وكان للمرأة والشيوخ ندوات عامة بقصور الثقافة وكذلك لذوي الهمم دورهم بالمشاركة في هذه الندوات.

الارتقاء بالتجربة الديمقراطية 

 وتابع: السنوات السابقة برهنت على أن الهيئة لا تكتف مهمتها بالعملية الانتخابية فحسب بل تقود مسارا إصلاحيا يسعى للارتقاء بالتجربة الديمقراطية فالتحول لمجتمع ديمقراطي يبدأ من الاقتناع الداخلي للمواطن بأنه جزء من المعادلة لا على الهامش منها.

الوعي الانتخابي 

واستطرد: لازلنا بحاجة لمزيد من العمل حتى يصبح الوعي الانتخابي ثقافة شعبية، وليس نزول فقط وقت الاقتراع وعلينا أن نعمل حتى يحصل المواطن على ما يستحقه، مختتما تصريحاته بالشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان على ما يقدمونه من استهام صادق في الدفاع عن الحقوق ونشر الثقافة السياسية".

برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن

وانطلقت صباح اليوم أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.


تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات , الهيئة الوطنية للانتخابات أخبار المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية للانتخابات تطلق تطبيقًا جديدًا للتعريف بها

الوطنية للانتخابات تفتح حوارًا مع الشباب حول أهمية دورهم في الاستحقاقات الدستورية بمقر الهيئة
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

70 جنيها انخفاضًا للجرام، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها وحكم تكرارها، كل ما تريد معرفته عن أحكام صلاة الاستخارة

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية