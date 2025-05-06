عرض "موت معلق" الليلة ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح

يشهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء اليوم الثلاثاء عرضين مسرحيين لفرقة دمنهور، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتنفذ فعالياته بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

عرض موت معلق

العرض المسرحي الأول بعنوان "موت معلق" عن نص "انقطاعات الموت" للكاتب البرتغالي جوزيه ساراماجو، إعداد إسراء محبوب، وإخراج عمرو حجاج، ويعرض في السادسة مساءً.



وتدور أحداثه حول فرضية ماذا لو اختفى الموت من الحياة؟، من خلال طرح تساؤلات حول معنى الحياة والموت، تبين الحد الفاصل بين الرحمة والوحشية.

عرض ما أ

أما العرض الثاني، بعنوان "مأأ" تأليف وإخراج أحمد الحرفة، ويعرض في الثامنة مساء، وتدور أحداثه حول طبيب يمر بحالة من اليأس، بعدما أدرك عدم قدرته على علاج المرضى وخاصة الحالات المستعصية المصابة بالسرطان، وغيرها من الأمراض التي لا علاج لها.

ينفذ المهرجان بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويشارك فيه هذا العام 27 عرضا مسرحيا مجانيا، بواقع عرضين يوميا، ويدير الدورة المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح.

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