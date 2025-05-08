الخميس 08 مايو 2025
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سياسة

كيف يحمي القانون المواطن من أذى الدجالين ؟

أوهام السحرة والدجالين،
أوهام السحرة والدجالين، فيتو

يستغل الدجالين خوف الناس وجهلهم في بعض الأحيان، إلا أن القانون المصري يفرض عقوبات رادعة لمواجهتهم، وعلى المواطنين الاحتماء بالقانون وحده في مواجهة هذه الظاهرة، سواء بعدم الانسياق وراء الأوهام، أو بالإبلاغ عن كل من يروج لمثل هذه الادعاءات الزائفة.

هكذا يتصدى القانون لـ الدجل والسحر 

تندرج أعمال السحر والدجل تحت تهم النصب والاحتيال، والتي يعاقب عليها وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، حيث تنص على المعاقبة بالحبس لكل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير بالخداع، مستخدمًا طرقًا احتيالية لإيهام الضحية بوجود واقعة غير حقيقية، وبذلك فإن ادعاء الدجالين امتلاكهم لقدرات خارقة، مثل فك السحر أو جلب الحبيب أو مضاعفة الأموال، يُعد استخدامًا لطرق احتيالية تستوجب العقوبة القانونية.

عقوبة النصب بالدجل والسحر

الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في حالة ثبوت تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بأساليب غير مشروعة، لذا فالغرامة المالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه في بعض الحالات، خاصة إذا كان هناك ضحايا متعددون مع تشديد العقوبة إذا استخدم المحتال وسائل حديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 سنوات حبس وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

قانون تنظيم مهنة العلاج الروحاني

في بعض الدول، يتم تنظيم أعمال المعالجين الروحانيين بوضع قوانين صارمة تحدد نطاق عملهم، لكن في مصر، لا يوجد اعتراف قانوني بهذه الممارسات، وهو ما يجعل معظم من يروجون لهذه الأعمال معرضين للمساءلة القانونية بتهمة ممارسة مهنة بدون ترخيص أو الاحتيال.

دور المؤسسات الدينية والأمنية في مكافحة الظاهرة

الأزهر الشريف ودار الإفتاء يؤكدان أن اللجوء إلى السحرة والمشعوذين حرام شرعًا، ويجب توعية المواطنين بضرورة الابتعاد عن هذه الخرافات.

وزارة الداخلية تكثف حملاتها لضبط الدجالين الذين يستغلون المواطنين، خاصة عبر الإنترنت أو من خلال وسائل الإعلام غير المرخصة.

الإعلام والمجتمع المدني لهما دور كبير في نشر الوعي بمخاطر التعامل مع هؤلاء المحتالين، وضرورة الإبلاغ عنهم للجهات المختصة.

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