الأربعاء 07 مايو 2025
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قناة السويس تتواصل مع عملائها بشأن التطورات الإيجابية للأوضاع الأمنية بالبحر الأحمر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس، فيتو

بدأت هيئة قناة السويس جهودها للتواصل مع عملائها من الخطوط الملاحية الكبرى وملاك السفن والتوكيلات الملاحية لمناقشة تأثير التطورات الإيجابية في الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر على حرية الملاحة. 

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استجابة فورية لمتابعة التطورات 

وفي استجابة فورية لتلك التطورات، اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مع كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM" وطارق زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM في مصر والسودان، لبحث سبل التعاون والتنسيق المستقبلي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

 

جانب من الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس،فيتو
جانب من الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس،فيتو

وشهد الاجتماع مراجعة سياسات الإبحار للسفن التابعة للخط الملاحي الفرنسي  "CMA CGM" في منطقة البحر الأحمر، ومناقشة سبل الاستفادة من المؤشرات الإيجابية لعودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر. 
 

تقدير علاقات الشراكة  

في مستهل الاجتماع، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالخط الملاحي الفرنسي CMA CGM والتي انعكست على استمرار بعض الخدمات التابعة للمجموعة في العبور من قناة السويس رغم التحديات الأمنية بالمنطقة. 

تعاون مع الخط الملاحي 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الخط الملاحي CMA CGM يأتي في المرتبة الأولى من حيث الحمولة الصافية لسفن الحاويات العابرة للقناة خلال الأربع شهور الأولى من عام 2025 بأهمية نسبية تبلغ ١٩٪ من نسبة حمولات سفن الحاويات العابرة للقناة خلال تلك الفترة. 

جانب من الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس،فيتو
جانب من الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس، فيتو

وأكد الفريق ربيع أن التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر تعد بمثابة علامة جيدة ومؤشر إيجابي يمكن البناء عليه لتغيير سياسات الإبحار والعودة مرة أخرى للعبور من منطقة البحر الأحمر وقناة السويس. 

من جانبها، أعربت كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM عن سعادتها بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار خلال تقييم المجموعة للأوضاع بالمنطقة وإعداد الجداول الملاحية مع مراعاة اعتبارات السلامة البحرية للسفن والأطقم والمستجدات. 

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM حرص المجموعة على العودة  للعبور مرة أخرى من قناة السويس باعتبارها الطريق الأقصر والأسرع مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM إلى  أن المجموعة لديها بالفعل خدمة ثابتة تعمل على قناة السويس، مشيرة في هذا الصدد إلى سعي المجموعة لتشغيل خدمة إضافية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التعامل الفعال مع التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر، وتأكيدا لما عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية بترحيب مصر بنجاح جهود وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة الأمريكية بوساطة عمانية. 

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قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع باب المندب البحر الأحمر الملاحة بقناة السويس

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