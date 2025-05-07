غرفة الصناعات الغذائية تناقش مستقبل صناعات الألبان

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، الاجتماع الدوري للشعبة النوعية للألبان التقليدية برئاسة الأستاذ أحمد غازى رئيس الشعبة وذلك لمناقشـة الوضع الراهن لصناعة الألبان التقليدية ومراكز تجميع الألبان.



وشارك في الاجتماع، الدكتور محمد عبد الفضيل مدير الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس حمدي سويلم عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة الميدانية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندسة ايه عاطف ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومن الغرفة د. رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية وم. مصطفى رمضان مشرف الشئون الفنية، وعددا كبيرا من شركات التصنيع الغذائي ومصانع الألبان ومنتجاتها.

وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول سبل تيسير اشتراطات ومتطلبات الهيئة للتوافق مع سلامة الغذاء، وبحث آليات تطبيق قائمة الفحص الخاصة بمصانع الألبان الصغيرة، بما يضمن تعزيز التزام هذه المصانع بالمعايير المطلوبة، وذلك في إطار دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق التكامل في سلسلة الصناعات الغذائية.

دعم الدولة وتشجيعها للاستثمار في صناعة الألبان

وأكد أحمد غازي رئيس الشعبة، دعم الدولة وتشجيعها للاستثمار في صناعة الألبان ومنتجاتها، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام توافر اللبن الخام للمصانع بجودة عالية وبسعر تنافسي، بما يساهم في نمو الصناعة الوطنية.

وأكد رئيس الشعبة أهمية طرح مناطق صناعية متخصصة في صناعات الألبان ضمن منظومة التنمية الصناعية، قريبة من مناطق تربية الحيوانات ومراكز تجميع الألبان، بما يحقق التكامل في سلاسل الإمداد والإنتاج.

كما أشار إلى أهمية دراسة إنشاء "مدينة صناعية للألبان" في المحافظات ذات الإنتاجية المرتفعة من اللبن الخام مثل البحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية.

واستعرض المهندس حمدي سويلم جهود وزارة الزراعة في تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة، مشيرًا إلى أن عدد المراكز المطورة بلغ حتى الآن 296 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 500 رخصة تشغيل لمراكز التجميع.

وقال إنه جار العمل على طرح نحو 41 مركز نموذجي لتجميع الألبان على القطاع الخاص في عدد من المحافظات بهدف الارتقاء بمنظومة تجميع وتوريد الألبان في مصر من خلال إدارتها بفكر القطاع الخاص.

كما أشار إلى اهتمام الوزارة بمشروعات التوسع في تربية الماشية وزيادة عدد المُربين، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من اللبن وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.

من جانبه قام الدكتور رضا عبد الجليل بعرض مشاريع المواصفات القياسية المصرية، حيث تم استعراض مقترح مشروع دمج مواصفتي الجبن الرومي والجبن الرأس في مواصفة واحدة بهدف توحيد المعايير والتيسير على المصنعين.

ولفت الى الزيارات الميدانية والخدمات الاستشارية والفنية والتدريبية التي تقدمها الغرفة لمصانع الألبان ومراكز التجميع، بهدف تمكينها من استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.



كما أشار إلى جهود الغرفة بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إزالة التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية في التوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء من خلال اللقاءات والاجتماعات الدورية المشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.