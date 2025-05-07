وزير الصناعة يعلن مد فترة التقدم على 332 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مد فترة التقديم على 332 وحدة صناعية جاهزة للمستثمرين بـ 10 محافظات لمدة أسبوع، والتي دعت الوزارة المستثمرين للتقدم عليها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لتمتد فترة شراء كراسات الاشتراطات وتلقي الطلبات حتى يوم 22 مايو 2025 (بدلًا من يوم 15 مايو كما كان مقررًا) وحيث يأتي ذلك استجابة لطلبات المستثمرين وبما يتيح فرصة أكبر ومزيدًا من الوقت أمام المستثمرين الجادين للتقدم على الوحدات المطروحة واستيفاء الدراسات والمستندات المطلوبة، ما يعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى الفرص الصناعية المتاحة.

كما قررت الوزارة طرح 8 وحدات صناعية شاغرة إلحاقًا لهذا الطرح بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي في مدينة بدر، بنظام التمليك بأنشطة دباغة جلود وصناعة غراء ليكون التقدم عليها بدءًا من يوم 7 وحتى يوم 22 مايو الجاري.

وتأتي هذه الطروحات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص.

ويتم طرح الوحدات الصناعية داخل المجمعات كاملة التجهيزات والمرافق، إلكترونيًا لأول مرة من خلال بوابة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg ، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعًا لصغار المستثمرين الجادين للبدء الفورى في مشروعاتهم الصناعية.

يذكر أن الوحدات الشاغرة المعلن عنها تم طرحها بنظام التمليك في ١٠ مجمعات صناعية بكل من مجمع بياض العرب ببني سويف (19 وحدة ) ومجمع عرب العوامر باسيوط (38 وحدة) ومجمع هو بقنا (84 وحدة) وغرب جرجا بسوهاج (19 وحدة) ومجمع المطاهرة بالمنيا (3 وحدات ) والبغدادى بالاقصر (10 وحدات ) ومجمع الجنينة والشباك باسوان (146 وحدة بنظامي التمليك او حق الانتفاع لاهالي نصر النوبة) والمجمع المعدنى بالفيوم (وحدتين) فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الاحمر (8 وحدات )، ومجمع مرغم 2 بالاسكندرية (3 وحدات).

وتشمل انشطة متنوعة تضم صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهزة وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود، وبمساحات متنوعة حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 144 م٢ و792 م٢ وبتيسيرات مالية واجرائية كبيرة.

وتؤكد وزارة الصناعة أنها ماضية في تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى تحفيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، وتحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن للاستثمارات، مع التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الصناعي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

طرح 8 وحدات إضافية بمدينة الجلود بالروبيكي لأنشطة الدباغة وصناعة الغراء إلحاقًا لهذا الطرح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

وفيما يتعلق بالوحدات المطروحة بالمرحلة الثانية في مدينة الجلود بالروبيكي، فتتراوح مساحاتها بين ما يقرب من 74 م2، و546 م2 ويتميز الطرح أيضا بتيسيرات مالية غير مسبوقة للمستثمرين وبأسعار تنافسية، حيث انه وفقا للهيئة العامة للتنمية الصناعية فقد تم تسعير المصانع المطروحة على أساس التكلفة الفعلية للمرافق والانشاءات، وبتيسيرات في السداد وذلك فضلا عن توفير حلول تمويلية لشراء الآلات والمعدات ورأس مال العامل.

كما يعد من اهم المزايا التصديرية الفريدة التي تتمتع بها المدينة حصول المشروعات القائمة داخل الروبيكي على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات للمنتجات المصدّرة، كما يتميز الطرح الحالي بانه أتاح للمستثمر إمكانية التقدم على أكثر من مصنع وذلك لاستيعاب حجم المشروع الخاص به.

وحرصت الوزارة على ان تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة، سواءً للمجمعات الصناعية او مدينة الجلود بالروبيكي، إلكترونيًا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg)، واختيار رابط خدمات طرح الوحدات الصناعية وفق خطوات مبسطة للتقدم.

وتستهدف الوزارة من خلال المنصة الرقمية توفير بيئة استثمارية مرنة وديناميكية، عن طريق التوسع في الطروحات للمصانع الجاهزة، وتطوير آليات التقديم الإلكتروني، بما يتواكب مع توجهات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، في إطار بيئة تنافسية عادلة.

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