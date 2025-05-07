رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

استقبل المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، المهندس عبد الصادق الشوربجي - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بمقر مجلس الدولة بالدقي، وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للصحافة.

رئيس مجلس الدولة أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للصحافة

وأكد رئيس مجلس الدولة أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للصحافة في إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتعزيز إمكانياتها، معربًا في هذا الصدد عن تقديره الكبير وحرص المهندس عبد الصادق الشوربجي على ترسيخ استقلال الهيئة والمُضي قدمًا في خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية والتي تمثل منارة للعمل الصحفي المهني في المنطقة العربية بأسرها، فضلًا عن دورها المهم في خدمة قضايا الوطن والمجتمع.

من جانبه، أعرب رئيس الوطنية للصحافة عن اعتزازه بقضاء مجلس الدولة بوصفه بيت الخبرة القضائي والقانوني والمرجعية الأولى لكل المؤسسات القضائية العربية بأحكامه التي تُرسخ العدالة ودوره المشهود في الصياغات التشريعية والدستورية.

وثمن المستشار أحمد عبود مستوى التعاون الوطيد بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للصحافة، على النحو الذي يُعد نموذجًا في التعاون بين السلطة القضائية وجهات الدولة ومؤسساتها مُتمنيًا دوام التواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

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