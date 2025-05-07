الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

استقبل المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، المهندس عبد الصادق الشوربجي - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بمقر مجلس الدولة بالدقي، وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للصحافة.

رئيس مجلس الدولة أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للصحافة

وأكد رئيس مجلس الدولة أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للصحافة في إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتعزيز إمكانياتها، معربًا في هذا الصدد عن تقديره الكبير وحرص المهندس عبد الصادق الشوربجي على ترسيخ استقلال الهيئة والمُضي قدمًا في خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية والتي تمثل منارة للعمل الصحفي المهني في المنطقة العربية بأسرها، فضلًا عن دورها المهم في خدمة قضايا الوطن والمجتمع.

من جانبه، أعرب رئيس الوطنية للصحافة عن اعتزازه بقضاء مجلس الدولة بوصفه بيت الخبرة القضائي والقانوني والمرجعية الأولى لكل المؤسسات القضائية العربية بأحكامه التي تُرسخ العدالة ودوره المشهود في الصياغات التشريعية والدستورية.

وثمن المستشار أحمد عبود مستوى التعاون الوطيد بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للصحافة، على النحو الذي يُعد نموذجًا في التعاون بين السلطة القضائية وجهات الدولة ومؤسساتها مُتمنيًا دوام التواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة القضاء الإدارى الهيئة الوطنية للصحافة المستشار أحمد عبود المهندس عبدالصادق الشوربجي

الأكثر قراءة

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بقيادة الرمادي

السيسي: ملتزمون بالحفاظ على دير سانت كاترين ولا يستطيع أحد أن يمسه

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

وزير المالية: نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

إصابة شخصين وتحطم 11 مركبة في اقتحام تريلا لمعرض سيارات بالقطامية (صور)

الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل

خدمات

المزيد

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر اليوم الأربعاء

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ودرجاتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بالخير الكثير والمال الوفير

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية