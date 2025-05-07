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رياضة

جماهير ريال مدريد توجه رسالة لـ الإنتر بعد إقصاء برشلونة من دوري الأبطال (فيديو)

رفع عدد من مشجعي
رفع عدد من مشجعي ريال مدريد لافتات شكر أمام فالديبيباس

رفع عدد من مشجعي ريال مدريد لافتات شكر أمام فالديبيباس “مقر تدريبات ريال مدريد”.

وحملت اللافتات عبارات شكر لفريق إنتر ميلان بعد إقصاء برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما أظهرت اللافتات الفرق التي أقصت برشلونة من دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق برشلونة قد فاز بكأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد.

 

وتأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره برشلونة بعد الفوز عليه بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "سان سيرو" في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا

 

وكان الفريقان تعادلا في وقت المباراة الأصلي بنتيجة 3ـ3 قبل أن يلجأ الفريقين للوقت الإضافي وتنتهي المباراة بفوز الإنتر بنتيجة 4ـ3.

وسجل لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الهدف الأول في مرمى برشلونة، بالدقيقة 21.

 

أحرز هاكان تشالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان الهدف الثاني في مرمى برشلونة بالدقيقة 45 من علامة الجزاء.

وسجل إريك جارسيا هدف فريق برشلونة الأول في شباك إنتر ميلان في الدقيقة 54.

سجل أولمو هدف فريق برشلونة الثاني في شباك إنتر ميلان في الدقيقة 60.

سجل رافينيا هدف فريق برشلونة الثالث في شباك إنتر ميلان في الدقيقة 86. 

سجل اتشيربي هدف فريق إنتر ميلان الثالث في شباك برشلونة في الدقيقة 3+90.

سجل فراتيسي هدف فريق إنتر ميلان الرابع في شباك برشلونة في الدقيقة 99. 

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت على ملعب "لويس كومبانيس" الأربعاء الماضي، بالتعادل 3-3.

 

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وتأهل نادي برشلونة إلى هذا الدور بعد عبور عقبة بوروسيا دورتموند الألماني، أما إنتر فاستطاع إقصاء بايرن ميونخ.

ويلتقي فريق إنتر ميلان مع المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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