الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الفاتيكان: 50 رئيس دولة و10 ملوك يحضرون جنازة البابا فرانسيس

جنازة البابا فرانسيس،
جنازة البابا فرانسيس، فيتو

أعلن الفاتيكان، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن 50 رئيس دولة و10 ملوك سيحضرون جنازة البابا فرنسيس.

مراسم جنازة البابا فرانسيس

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعادت كنيسة القديس بطرس فتح أبوابها، للترحيب بآلاف المصلين من جميع أنحاء العالم الذين يريدون تقديم نظرة أخيرة للبابا فرنسيس.


أعداد المشاركين في العزاء


ووفقا لآخر إحصائية، فقد زار نحو 50 ألف شخص في اليوم الأول من جنازة البابا فرنسيس كاتدرائية القديس بطرس، لتوديع بابا الفاتيكان؛ إذ أعلن الفاتيكان أنه في اليوم الأول، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين ودعوا البابا فرنسيس، نحو 48 ألفا و600 شخص، بعد انتظار دام أكثر من 4 ساعات.

وأشار التقرير الرسمي الصادر عن الكرسي الرسولي إلى وجود 13 ألف شخص بين منتصف الليل ووقت الإغلاق فقط.

وفي هذه الأثناء، خرقت سيدة بروتوكول الفاتيكان وسط حيرة المتواجدين والكاميرات؛ إذ شقت طريقها وسط كرادلة وأساقفة ورجال دين محليين وأجانب داخل صحن كنيسة القديس بطرس، وبعدها وقفت وألقت نظرة طويلة على النعش المسجى فيه جثمان البابا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا فرانسيس جنازة البابا فرانسيس الفاتيكان

مواد متعلقة

الرئيس السوري أحمد الشرع معزيا فى وفاة بابا الفاتيكان: سيبقي حيا فى قلوبنا

الفاتيكان يعلن الحداد 9 أيام على البابا فرنسيس

ads

الأكثر قراءة

«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار ويوقف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك شهرًا

السيسي يعزي رئيس وزراء الهند في ضحايا الحادث الإرهابي ويؤكد تضامن مصر مع أسرهم

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

مستقبل مصر في رقابكم، خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

"الله يديم غيابه"، ممدوح عباس يوجه رسالة مثيرة لـ حسين لبيب

بعد التصعيد الأخير بين البلدين، ما هي معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان؟

خدمات

المزيد

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مي الغيطي ليست الأولى.. نجمات مصريات تزوجن من أجانب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

تفسير حلم المشاجرة في المنام وعلاقته بأزمات ومتاعب كثيرة

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية