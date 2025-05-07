الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

تطورات جديدة في واقعة تعدي 8 فتيات على زميلتهن بالشرقية

طالبات العاشر من
طالبات العاشر من رمضان، فيتو

أمرت نيابة العاشر من رمضان محافظة الشرقية بإخلاء سبيل 8 فتيات على خلفية واقعة التعدي بالضرب على فتاة أخرى من سراى النيابة بعد تصالحهم مع زميلتهن.

القبض على 8 فتيات بتهمة التعدي على زميلتهن بالشرقية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 8 فتيات بمحافظة الشرقية، على خلفية واقعة التعدي بالضرب على فتاة أخرى، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة.

قصة فيديو التعدى على فتاة الشرقية 

وبالفحص، تم تحديد المجني عليها، والتي أكدت في أقوالها أمام رجال الشرطة أنها تعرضت للاعتداء من قبل الفتيات المشار إليهن – وجميعهن مقيمات بدائرة قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان – وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بينها وبين إحداهن عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول، لتقوم الأخيرة بالاستعانة بصديقاتها والتعدي عليها بالضرب بشكل جماعي.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الفتيات المتهمات، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة كما جاء في الفيديو المتداول. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضهن على النيابة العامة. 

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