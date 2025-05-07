ماذا قدم أيمن الرمادي مع سيراميكا قبل توليه مهمة تدريب الزمالك

قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن إدارة القلعة البيضاء أتمت الاتفاق مع المدرب المصري أيمن الرمادي لتولي مهمة تدريب القلعة البيضاء، خلفا لـ البرتغالي جوزيه بيسيرو.

ويقود الرمادي مران الأبيض اليوم، بعد الاتفاق معه على كافة بنود تدريب الزمالك.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.

وفي السطور التالية نستعرض أرقام أيمن الرمادي بآخر تجربة تدريبية والتي كانت مع سيراميكا كليوباترا.

أرقام أيمن الرمادي مع سيراميكا

تولى أيمن الرمادي تدريب سيراميكا كليوباترا في يوليو 2023، وخاض معه تجربة امتدت لما يقارب عامًا ونصف، اختتمها في 24 فبراير 2025.

وخلال هذه الفترة، قاد الرمادي الفريق في 60 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تحقيق 23 انتصارًا، بينما حسم التعادل 17 مواجهة، وتعرض للخسارة في 20 لقاء.

وحقق الرمادي إنجازًا بارزًا خلال مشواره مع سيراميكا كليوباترا، بتتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية مرتين، لموسم 2022-2023 و2023-2024.

وفي السطور التالية نعرض أرقام بيسيرو مع الزمالك بعد توجيه الشكر له.

أرقام بيسيرو مع الزمالك

وخاض الزمالك تحت قيادة بيسيرو 17 مباراة حقق خلالها 7 فوز و8 تعادل وخسر في مباراتين.

وودع بيسيرو بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث أن الفارق مع المتصدر فريق بيراميدز أصبح 7 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

بينما قاد بيسيرو فريق الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر، والذي يواجه فيه نظيره بيراميدز.

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