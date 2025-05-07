تصطاد الطائرات كالذباب، معلومات عن منظومة الدفاع الجوي الباكستاني صينية الصنع

أعلن الجيش الباكستاني عن إسقاط 5 مقاتلات هندية خلال الغارة الجوية التي شنتها دلهي على مناطق باكستانية.

باكستان تسقط مقاتلات هندية

وكشفت تقارير إعلامية عن استخدام باكستان نوع من الصواريخ جو- جو في إسقاط المقاتلات الهندية وبالتحديد ‏صاروخ PL-15 هو من أحدث الصواريخ الصينية التي أدرجتها ‎باكستان في مقاتلاتها الحديثة مثل JF-17 Block III.

ويمتلك هذا الصاروخ قدرة عالية على تدمير الطائرات المعادية من مسافات بعيدة جدًا، حيث تُقدّر بعض المصادر مداه بأكثر من ٢٠٠ كيلومتر.

صاروخ PL-15 الصيني

وما يميز الصاروخ PL-15 هو منظومة التوجيه المتطورة التي تشمل رادارًا داخليًا ونظام ملاحة بالقصور الذاتي، ما يسمح له بالحفاظ على المسار الصحيح نحو الهدف طوال مدة الطيران.

‏عندما اقتربت طائرات هندية من حدود باكستان، سواء كانت SU-30 أو Jaguar أو Rafale، وتتمركز في قواعد جوية فإن منظومة الرادار الأرضية الباكستانية رصدت تحركاتها من مسافات بعيدة.

هذه المنظومة تشمل وحدات رادار ميدانية، طائرات الإنذار المبكر (AWACS)، وحساسات أرضية متقدمة تعمل جميعها بتناغم على مراقبة الموقع، الارتفاع، والسرعة لكل هدف جوي معادٍ.

‏بمجرد دخول الطائرة المعادية ضمن نطاق الاشتباك، أطلقت مقاتلة JF-17 المزودة بصاروخ PL-15 الصاروخ من موقع آمن، وخلال الطيران، يستمر الصاروخ في تلقي بيانات محدثة عن الهدف عبر وصلة بيانات (Data Link)، مما يضمن عدم فقدان الهدف.

وعندما يقترب الصاروخ من الهدف، يبدأ راداره الداخلي بالعمل، ليحدد موقع الطائرة المعادية بدقة ويصيبها إصابة مباشرة. هذا النوع من الهجوم يُعرف باسم BVR – Beyond Visual Range أي (ما وراء مدى الرؤية).

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