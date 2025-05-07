تموين القاهرة: سحب 30 عينة عشوائية من محطات الوقود للتأكد من صلاحيتها

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة بسحب 30 عينة عشوائية من المواد البترولية (بنزين) من محطات الوقود بمختلف قطاعات المحافظة الأربعة.

وذلك في إطار خطة رقابية مشددة تهدف إلى التأكد من جودة المنتجات المطروحة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

تكثيف الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، وناصر ثابت، مدير المديرية ووكيل أول وزارة التموين، والتي تقضي بتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وقد تم إرسال العينات المسحوبة إلى شركة القاهرة للبترول بمسطرد لتحليلها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات أو حالات غش.

وأكدت مديرية التموين بالقاهرة استمرار حملاتها التفتيشية لضبط الأسواق ومنع التلاعب، مشددة على أن الهدف الأساسي هو حماية المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشارت مديرية التموين بالقاهرة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى، مع تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية، مشددة على أن الحملات مستمرة لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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