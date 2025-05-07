استعجال التقرير المروري في حادث تصادم بمدينة بدر
أمرت نيابة بدر، باستعجال التقرير المروري في حادث مصرع شخصين وإصابة ٩ عمال آخرين، بحادث تصادم سيارة ربع نقل محملة بالعمال بسيارة ميكروباص بأمام كوبري هايبر ١ بمدينة بدر وذلك لكشف ملابسات الحادث.
وعززت هيئة الإسعاف بـ ٦ سيارات لنقل الجثث والمصابين لأقرب مستشفى.
وتم نقل المصابين بمستشفى الشروق ومستشفى العاصمة.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
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