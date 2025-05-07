الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

استعجال التقرير المروري في حادث تصادم بمدينة بدر

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أمرت نيابة بدر، باستعجال التقرير المروري في حادث مصرع شخصين وإصابة ٩ عمال آخرين، بحادث تصادم سيارة ربع نقل محملة بالعمال بسيارة ميكروباص بأمام كوبري هايبر ١ بمدينة بدر وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وعززت هيئة الإسعاف بـ ٦ سيارات لنقل الجثث والمصابين لأقرب مستشفى.

وتم نقل المصابين بمستشفى الشروق ومستشفى العاصمة. 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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