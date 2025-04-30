محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام النموذجى

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال الجارية لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجى الجديد بعد نقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخله، وإزالة الإشغالات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة قد انتهت من إقامة مشتل على مساحة ٧٥٠ مترا بميدان السادات محاط بسور غير حاجب للرؤية للحفاظ عليه أمام الموقف، مضيفًا أنه سيتم من خلاله بيع النباتات للمواطنين بأسعار رمزية، كما سيسهم وجوده فى زيادة المسطحات الخضراء بالمكان.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من إنارة نفق السلام، وجارى الانتهاء من أعمال رفع كفائته.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطىء فى محيط موقف السلام النموذجى الجديد، وسيتم إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم، كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تنظيم للمكان، ولن يضار منه أحد لأن الدولة وفرت البدائل الحضارية داخل موقف السلام الذى أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويسع لأكثر من 2500 سيارة.

وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيل الموقف لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.



كما تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تسكين الباعة الذين تم نقلهم من سوق الزلزال العشوائي بالمقطم في أماكنهم الجديدة بسوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للبائعين لانهاء اجراءات تسكينهم في أماكنهم بالسوقين.

وأضاف محافظ القاهرة أن السوقين اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما، مشيرًا إلى أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة فى رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة على أنه قد تم توفير أماكن لكافة الباعة المتواجدين فى السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة ليستطيعوا ممارسة أنشطتهم المختلفة فى مكان منظم وآمن للباعة والمترددين على السوق.

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