كيف نجحت مصر في مواجهة مافيا الهجرة غير الشرعية؟.. إرادة سياسية واضحة.. خطاب رسمي لا يعتمد على الأمن وحده.. مبادرات في المحافظات لمعالجة أسباب الأزمة

من العاصمة اليونانية أثينا، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على محورية الدور المصري في التصدي لـ الهجرة غير الشرعية مؤكدا أن مصر نجحت منذ عام 2016 في إيقاف موجات الهجرة غير النظامية اعتمادًا على إرادة سياسية واضحة، واستراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

وبينما تسعى مصر لمواجهة هذا التحدي المعقد الذي تتجاوز تداعياته حدودها، يظل السؤال الأهم: ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الدولة لتحقيق هذا النجاح ؟ تقرير «فيتو» يرصد تفاصيل هذه الجهود ومسار تطورها عبر السنوات الماضية.

الهجرة غير الشرعية لم تعد مجرد تحركات أفراد، بل تحولت إلى شبكة تضم عصابات اتجار بالبشر، ومصالح اقتصادية خفية، وحسابات سياسية تستغل المعاناة الإنسانية.

ووفقًا لتقارير الاتحاد الأوروبي، فإن البحر المتوسط أصبح خلال العقدين الماضيين من أكثر المسارات خطرًا في العالم، حيث لقي آلاف المهاجرين مصرعهم غرقًا أو اختناقًا داخل شاحنات مغلقة، أو وقعوا ضحايا لشبكات التهريب، والدوافع تتباين، من فقر مدقع في بعض الدول الإفريقية، إلى صراعات مسلحة في دول أخرى، إلى شح الفرص وغياب الأمل في حياة كريمة، وبينما تحاول أوروبا غلق الأبواب، وجدت دول جنوب المتوسط نفسها في موقع حساس بين الضغوط الدولية، والتحديات الداخلية.

وكانت مصر أمام اختبار واقعي، إما أن تظل معبرًا مفتوحًا تتحرك منه موجات الهجرة، أو أن تتحول إلى نموذج في الإدارة الذكية للملف، وكان الخيار الأصعب منذ عام 2016، حيث اختارت الدولة المصرية التصدي لهذه الآفة وأوقفت بالكامل انطلاق أي قوارب هجرة غير شرعية من سواحلها، بالتوازي مع إطلاق برامج تنموية في المحافظات المصدرة للهجرة.

جهود السيسي في معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية.

بعد سنوات من النجاح دشنت مصر من خلال مبادرة للرئيس السيسي عام 2019 مبادرة «مراكب النجاة» لتوعية الشباب في أكثر من 10 محافظات بخطورة الهجرة غير الآمنة، والمميز في هذه الجهود طوال السنوات الماضية، أن الخطاب المصري الرسمي لم يقتصر على الجانب الأمني، بل ركز أيضًا على وضع الملف في إطاره الحقيقي «التنمية أولًا»، لذا كان التعامل مع شبكات التهريب بيد، وفتح فرص التدريب والتوظيف والتعليم باليد الأخرى.

كما طرح الرئيس السيسي في كل المحافل الدولية رؤية مصرية ترى أن الحل الجذري للهجرة غير النظامية لن يكون عبر الحواجز والأسلاك، بل من خلال شراكات عادلة تضمن حق الإنسان في البقاء بكرامة في وطنه، وقال الرئيس أن مصر برغم ما تتحمله من أعباء في ملف اللاجئين، لكنها لم تسمح أن تنطلق من أراضيها موجات تهدد أمن الآخرين، بل وفرت حياة كريمة للملايين من الأجانب الذين يعيشون داخلها دون معسكرات أو تمييز.

تقييم التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية

النتائج جاءت واضحة، صفر قوارب منذ 2016 وتراجع كبير في معدلات التسلل، وشهادات دولية متكررة تشيد بالنموذج المصري، من الاتحاد الأوروبي إلى الأمم المتحدة، لكن الرسالة الأهم ليست الأرقام، بل الرؤية، فمصر ليست مجرد حارس حدود، بل شريك في صياغة حلول إنسانية عادلة لواحدة من أعقد أزمات العصر.

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