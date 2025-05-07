السيسي: نجحنا في منع الهجرة غير الشرعية منذ 2016

استقبل الرئيس اليوناني قسطنطين تاسولاس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة اليونانية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي.

واستعرض الرئيس السيسي أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية وفي موضوع الهجرة النظامية وضرورة دعم مصر في هذا الصدد،خاصة مع نجاح مصر في منع خروج أي مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ عام ٢٠١٦ ومع استضافتها لحوالي 9 ملايين ضيف، مؤكدا أن مصر لم تكن أبدا معبرا للمهاحرين إلى أوروبا.

ورحب الرئيس اليوناني بزيارة الرئيس السيسي مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا مثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز هذه العلاقات التي اتخذت أبعادا كبيرة في مجالات عديدة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيجري خلال الزيارة لقاءً مع الرئيس اليوناني، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني.

كما سيترأس الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيترأس الجانب اليوناني في الاجتماع، حيث من المقرر أن يناقش المجلس سبل مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة، التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي.



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