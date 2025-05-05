رئيس جامعة بنها: منظومة القيم تعرضت لمحاولات تشويه بهدف التشكيك في الهوية

اكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن المفاهيم ومنظومة القيم الاجتماعية والثقافية والديني تعرضت في الآونة الأخيرة لمحاولات تشويه تهدف الي إحداث نوعًا من التشكيك وعدم الثقة في الحاكمة للشخصية المصرية عبر العصور من خلال أدوات وأساليب مستحدثة تتواكب مع معطيات العصر الراهن، المتمثلة في نمو أدوات التواصل الاجتماعي والإستخدام الموسع لتفنيات الانترنت علي نحو يهدف الي تخريب عقول شريحة مهمة من شرائح المجتمع، وهي شريحة الشباب التي تتطلع الدولة الي تعظيم مساهمتهم في جهود البناء والتنمية

جامعة بنها تستضيف ندوة عن " البناء الفكري وتصحيح المفاهيم"

اضاف رئيس جامعة بنها علي هامش حضوره بصحبة المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية اليوم ندوة عن " البناء الفكري وتصحيح المفاهيم" ان تلك الندوات تاتي انطلاقا من الوعي بأهمية حماية الشباب والنشىْ من الهجمات الفكرية المضللة الهادفة الي الانحراف بهم الي مكالب الفكر المريض دينيًا واجتماعيًا وسياسيًا .

اكمل رئيس جامعة بنها ان العالم يشهد العديد من المتغيرات الأجتماعية والثقافية والتى تمثل تحديا كبيرا أمام مجتمعات العالم الثالث والتي تسعي الي الحفاظ علي هويتها الاجتماعية والثقافية، ومنظومتها القيمية، لذلك تبذل مؤسسات الدولة المصرية جهودا كبيرة من أجل الحفاظ علي التماسك الاجتماعي وصلابة البناء الفكري الذي يعتبر السند الأول لإستقرار المجتمع وكفاءة مؤسساته. مشيرا أن البناء الفكري للمجتمع يقوم في الأساس علي منظومة من المفاهيم الدينية والاجتماعية والثقافية التي تمثل الروافد الأساسية لهذا البناء، والتي تمنحه طابعه المميز الذي يعبر عن الهوية الاجتماعية والثقافية للمجتمع.



جدير بالذكر ان المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قام بتشكيل لجنة برئاسة اللواء طارق ماهر السكرتير المساعد للمحافظة من اجل البناء الفكري وتصحيح المفاهيم لدى الشباب وضمت تلك اللجنة العديد من المتخصصين في مجالات مواجهة الفكر الضال لتوعية الشباب باساليب مواجهة هذا الفكر وحماية الفرد والمجتمع من الأثار السلبية لهذا النمط من التفكير والذي قد يصل إلى مرحلة الإلحاد.

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