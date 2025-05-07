الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

ضبط عاطل تتبع ربة منزل لمحاولة سرقة حقيبتها بحلوان

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تتبع ربة منزل داخل عقار سكني لمحاولة سرقة حقيبتها لكنه فر هاربا عقب قيامها بالصياح في مدينة حلوان.

فيديو سرقة ربة منزل بحلوان 

 

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالضرب وسرقتها داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد القائم على النشر، وبسؤاله أقر بأنه حال عودة شقيقته (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) للعقار محل سكنها شعرت بتتبع أحد الأشخاص لها، فقامت بالصياح مما دفعه للفرار "دون التعدى عليها أو سرقة أغراضها".


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين –  سلاح أبيض)،


وبمواجهته اعترف بتتبعه للمجني عليها بقصد خطف حقيبتها وحال قيامها بالصياح قام بالهرب.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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فيديو سرقة ربة منزل بحلوان فيديو سرقة ربة منزل سرقة ربة منزل بحلوان حلوان مدينة حلوان مديرية أمن القاهرة

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