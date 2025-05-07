الأربعاء 07 مايو 2025
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ثقافة وفنون

صبري عبد المنعم يكشف تفاصيل حالته الصحية من داخل غرفة العناية المركزة

صبري عبدالمنعم
صبري عبدالمنعم

أكد الفنان صبري عبد المنعم أن حالته الصحية ليست مستقرة بنسبة كبيرة في الوقت الحالي، وأنه ما زال داخل غرفة العناية المركزة.  

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو إنه يجري بعض جلسات الأوكسجين، والاستنشاق داخل العناية المركزة، مع متابعة الأطباء لحالته بشكل مستمر. 

وكان الفنان صبري عبدالمنعم طمأن الجمهور على صحته في الوقت الحالي وخاصة بعد نقله لأحد المستشفيات الخاصة مساء أمس بعد تعرضه لوعكة صحية.  
 

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