استقبال 32 ألف طن ألومنيوم، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 16 سفينة وتم تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 911 شاحنة و349 سيارة.

شملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 446 شاحنة و334 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 465 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة SEA PLAN وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من إندونيسيا والسفينتين الحرية 2 ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى GOLDEN ID، القاهرة والحرية 2 وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS.

كما تم تداول 2800 طن بضائع و289 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.

واستقبل ميناء السويس السفينة SEA WAVE وعلى متنها 302 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1363 راكبا.

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