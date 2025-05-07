موقف ديمبيلي، قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة الإياب أمام آرسنال

أعلن لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمته استعدادا لمواجهة أرسنال الإنجليزي العاشرة مساء اليوم الأربعاء بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وذلك في "إياب" الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد عثمان ديمبيلي نجم الفريق، بعد تكهنات بعدم مشاركته في المباراة لإصابته في لقاء الذهاب أمام الأرسنال.

قائمة فريق باريس سان جيرمان

ويستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره أرسنال الإنجليزي العاشرة مساء اليوم الأربعاء بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وذلك في "إياب" الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق لأي من سان جيرمان وأرسنال التتويج بدوري الأبطال، وكلاهما تحت قيادة مدرب إسباني لويس إنريكي وميكيل أرتيتا بالترتيب بحثًا عن الوصول إلى نهائي البطولة القارية الأهم على مستوى الفرق للمرة الثانية في تاريخهما.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع انتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر لها 31 مايو الجاري بملعب "أليانز أرينا" معقل نادي بايرن ميونخ الألماني بعدما تخطي الانتر نظيره برشلونة في نصف النهائي.

وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فاز أمام أرسنال الإنجليزي بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من تسديدة رائعة للنجم عثمان ديمبيلي من تمريرة كفاراتسخيليا ليضعها داخل الشباك.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان أمام أرسنال على ملعب "حديقة الأمراء" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

حكم مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال، اليوم الأربعاء، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لحكم يبدو شرسا في قراراته.



وسيدير اللقاء حكم الساحة الألماني فيليكس تسفاير البالغ من العمر 43 عاما، الذي قاد 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشهر تسفاير خلال هذه المباريات 31 إنذارا إضافة إلى 4 بطاقات حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.



وسبق أن أدار فيليكس تسفاير مباراتين للفريق الباريسي عندما اكتسح مكابي حيفا بنتيجة 7-2 في دوري المجموعات لموسم 2022-2023، وقبلها التعادل مع نابولي 2-2 في دور المجموعات لموسم 2018-2019.

ويتسلح بي إس جي بالتفوق ذهابا في معقل آرسنال بهدف وحيد سجله عثمان ديمبلي.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ضد أرسنال



إلتقي باريس سان جيرمان مع أرسنال في 6 مواجهات، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فاز أرسنال في مباراتين بينما انتصر باريس سان جيرمان في مباراة وحيدة، فيما حسم التعادل 3 مباريات، وسجل أرسنال 7 أهداف في شباك باريس سان جيرمان على مدار المواجهات الستة، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف.

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