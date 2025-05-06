الثلاثاء 06 مايو 2025
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رياضة

أرسنال يستعيد الثنائي المصاب قبل موقعة باريس سان جيرمان

ارسنال وباريس
ارسنال وباريس

استعاد أرسنال خدمات الهولندي جوريين تيمبر، والإيطالي ريكاردو كالافيوري، مدافعي الفريق قبل مباراة الأربعاء على أرض باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

أرسنال يستعيد ثنائي الدفاع

وشارك اللاعبان في الحصة التدريبية الأخيرة، الثلاثاء، التي نظمت في مقر كونلي المخصص لتمارين أرسنال، قبل السفر إلى باريس العاصمة الفرنسية، من أجل محاولة تعويض خسارة الذهاب في لندن 0ـ1، والتأهل إلى النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخ النادي، بعد الأولى عام 2006 حين خسر أمام برشلونة الإسباني.


وغاب تيمبر عن خسارة الدوري الإنجليزي، السبت الماضي، ضد بورنموث 1ـ2 لأسباب لم تعرف، بعدما رفض المدرب الإسباني ميكل أرتيتا الإفصاح عنها، فيما ابتعد كالافيوري عن الفريق مدة شهر، بسبب إصابة في الركبة.
وفي ظل غياب كالافيوري، القادم هذا الموسم إلى «المدفعجية» من بولونيا، برز مايلز لويس ـ سكيلي، ابن الـ 18 عامًا، الذي شغل مركز الظهير الأيسر.


ومن المتوقع أن يحتفظ الدولي الإنجليزي بمركزه في التشكيلة الأساسية لمباراة الأربعاء، التي يعود إليها الغاني توماس بارتي، لاعب الوسط الدفاعي، بعد غياب عن الذهاب، بسبب الإيقاف.

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