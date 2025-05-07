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رياضة

إنتر ميلان يطيح بـ برشلونة ويتأهل إلي نهائي دوري أبطال أوروبا (صور)

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره برشلونة بعد الفوز بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "سان سيرو" في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا

وكان الفريقان تعادلا في وقت المباراة الأصلي بنتيجة 3ـ3 قبل أن يلجأ الفريقين للوقت الإضافي وتنتهي المباراة بفوز الإنتر بنتيجة 4ـ3.

وسجل لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الهدف الأول في مرمى برشلونة، بالدقيقة 21.

أحرز هاكان تشالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان الهدف الثاني في مرمى برشلونة بالدقيقة 45 من علامة الجزاء.

وسجل إريك جارسيا هدف فريق برشلونة الأول في شباك إنتر ميلان في الدقيقة 54.

سجل أولمو هدف فريق برشلونة الثاني في شباك إنتر ميلان في الدقيقة 60.

سجل رافينيا هدف فريق برشلونة الثالث في شباك إنتر ميلان في الدقيقة 86. 

سجل اتشيربي هدف فريق إنتر ميلان الثالث في شباك برشلونة في الدقيقة 3+90.

سجل فراتيسي هدف فريق إنتر ميلان الرابع في شباك برشلونة في الدقيقة 99. 

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت على ملعب "لويس كومبانيس" الأربعاء الماضي، بالتعادل 3-3.

تشكيل برشلونة ضد إنتر ميلان

وكشف هانز فليك مدرب  برشلونة، عن تشكيل فريقه لمباراة إنتر ميلان.

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: جيرارد مارتن، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، إيريك جارسيا.

الوسط: فرينكي دي يونج، داني أولمو، بيدري.

الهجوم: رافينيا، فيران توريس، لامين يامال.

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وتأهل نادي برشلونة إلى هذا الدور بعد عبور عقبة بوروسيا دورتموند الألماني، أما إنتر فاستطاع إقصاء بايرن ميونخ.

ويلتقي فريق إنتر ميلان مع المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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