محافظ المنوفية: تحصين 331 ألفا و466 رأس ماشية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انه تم تحصين 331 ألفا و466 رأس ماشية ضمن أعمال الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2025 بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية.

ترقيم الحيوان المحصن بالمنوفية



وأوضح الدكتور ماجد عبدالظاهر مدير مديرية الطب البيطري فى المنوفية أن هناك متابعات مستمرة لأعمال سير لجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.



وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظًا علي الثروة الحيوانية وتنميتها.

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