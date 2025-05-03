المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب تقلبات الطقس (صور)

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

تفعيل غرفة عمليات لمتابعة تقلبات الطقس

كما وجه بتفعيل غرف العمليات الفرعية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفورى معها.



ووجه المحافظ بتعزيز التواجد الميدانى والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدفع بجميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظي فى شفط مياه الأمطار بكافة شوارع وطرق المحافظة وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتأثر بتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.



وأكد محافظ المنوفية حرصه علي المتابعة المستمرة لتداعيات موجه الطقس بنطاق المحافظة وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوقوف علي الحالة العامة.

فضلًا عن متابعة جهود الوحدات المحلية في شفط تراكمات مياه الأمطار لتسهيل الحركة المرورية للمركبات، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حفاظًا علي أرواحهم وسلامتهم.

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