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بالأسماء، حركة تنقلات بأوقاف المنوفية لضبط العمل الدعوي والإداري

حركة تنقلات بأوقاف
حركة تنقلات بأوقاف المنوفية، فيتو

أصدرت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، حركة تنقلات لمديري الإدارات ومفتشي الدعوة بالإدارات الفرعية، وذلك لضبط الأداء الدعوي والإداري بالمديرية.

 

حركة تنقلات بأوقاف المنوفية

وشملت الحركة التي أصدرها الشيخ محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، تكليف فضيلة الدكتور معوض حماد مديرًا لإدارة أوقاف شبين الكوم، وتكليف فضيلة الشيخ محمود جابر جبير مديرًا لإدارة أوقاف تلا، وتكليف فضيلة الشيخ ياسر غانم مديرًا لإدارة أوقاف الشهداء.

كما تضمنت الحركة بعض التنقلات للسادة مفتشي الدعوة بالإدارات الفرعية لضبط الأداء الدعوي والإداري بالمديرية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتوجيهات الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني وفي إطار ضبط العمل الدعوى والإداري وضخ دماء جديدة في الإدارات الفرعية.

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محافظة المنوفية مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية الشيخ محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف المنوفية اوقاف المنوفية

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