بالأسماء، حركة تنقلات بأوقاف المنوفية لضبط العمل الدعوي والإداري

أصدرت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، حركة تنقلات لمديري الإدارات ومفتشي الدعوة بالإدارات الفرعية، وذلك لضبط الأداء الدعوي والإداري بالمديرية.

حركة تنقلات بأوقاف المنوفية

وشملت الحركة التي أصدرها الشيخ محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، تكليف فضيلة الدكتور معوض حماد مديرًا لإدارة أوقاف شبين الكوم، وتكليف فضيلة الشيخ محمود جابر جبير مديرًا لإدارة أوقاف تلا، وتكليف فضيلة الشيخ ياسر غانم مديرًا لإدارة أوقاف الشهداء.

كما تضمنت الحركة بعض التنقلات للسادة مفتشي الدعوة بالإدارات الفرعية لضبط الأداء الدعوي والإداري بالمديرية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتوجيهات الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني وفي إطار ضبط العمل الدعوى والإداري وضخ دماء جديدة في الإدارات الفرعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.