الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالرقص الفرعوني، ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية قادمة من بهاما

بالرقص الفرعوني،
بالرقص الفرعوني، ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتنسيق مع الإدارة العامة لحركة الركاب بميناء الإسكندرية  الباخرة السياحية "SEVEN SEAS NAVIGATOR”-التي ترفع علم بهاما والتابعة للتوكيل السياحي رابسودي، والتوكيل الملاحي دومنيون، القادمة من ميناء ليماسول-قبرص وتقل على متنها سائحين من جنسيات متعددة بالإضافة إلى طاقم السفينة.

فوائد الصبار، لترطيب البشرة وعلاج الحبوب والندوب ومقاومة الشيخوخة

رئيس وزراء اليونان يستقبل السيسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

ويأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق  أحمد خالد حسن سعيد-محافظ الإسكندرية ودعمه الكامل للحركة السياحية بالإسكندرية، وفى إطار التعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة  الدكتورة إيمان شرف مدير عام الهيئة، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري  أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة. 

وخلال مراسم الإستقبال تم تقديم عروض فنية تعكس التراث المصري والفلكلور السكندري لفرقة ستورم بقيادة الفنان أحمد هيكل، والتى نالت إعجاب السائحين الذين تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني وإلتقاط الصور التذكارية،ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة فى الميعاد المحدد لها للمغادرة مساء غدًا والمتجهة إلى كوسيداسي-تركيا. 

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان.

 كما أكد توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت-نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد-مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية،وأمل العرجاوي-مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، واللواء بحري عصام فاروق-رئيس الإدارة المركزية للحركة، والقبطان شريف السرساوي-مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب-مدير إدارة الاستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية،و مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية قبرص بميناء الإسكندرية الفنان أحمد هيكل الاسكندرية

مواد متعلقة

الإحصاء: 10.4 مليون مركبة مرخصة في مصر، والقاهرة تحتل المرتبة الأولى

أمن المنافذ يحبط تهريب مخدرات في الإسماعيلية بـ 2.5 مليون جنيه

ورش عمل مبادرة "حلها في تدويرها" بأسيوط تواصل فعالياتها لتوعية المواطنين (صور)

الأكثر قراءة

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

الرمادي يقود تدريب الزمالك اليوم بعد رحيل بيسيرو

رسميا، الزمالك يوجه الشكر لبيسيرو

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

عبد الواحد السيد يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك

قرار عاجل من تعليم القاهرة بشأن ضرب تلميذ مصاب بالسكر ومنعه من دخول الحمام

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

رفض التنازل عن مستحقاته، كواليس إنهاء تعاقد بيسيرو مع الزمالك

خدمات

المزيد

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ودرجاتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بالخير الكثير والمال الوفير

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

ما مدى وجوب طواف القدوم على الحاج حال ذهابه إلى عرفة مباشرة؟ رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية