بالرقص الفرعوني، ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية قادمة من بهاما

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتنسيق مع الإدارة العامة لحركة الركاب بميناء الإسكندرية الباخرة السياحية "SEVEN SEAS NAVIGATOR”-التي ترفع علم بهاما والتابعة للتوكيل السياحي رابسودي، والتوكيل الملاحي دومنيون، القادمة من ميناء ليماسول-قبرص وتقل على متنها سائحين من جنسيات متعددة بالإضافة إلى طاقم السفينة.

ويأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد-محافظ الإسكندرية ودعمه الكامل للحركة السياحية بالإسكندرية، وفى إطار التعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة الدكتورة إيمان شرف مدير عام الهيئة، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة.

وخلال مراسم الإستقبال تم تقديم عروض فنية تعكس التراث المصري والفلكلور السكندري لفرقة ستورم بقيادة الفنان أحمد هيكل، والتى نالت إعجاب السائحين الذين تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني وإلتقاط الصور التذكارية،ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة فى الميعاد المحدد لها للمغادرة مساء غدًا والمتجهة إلى كوسيداسي-تركيا.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان.

كما أكد توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت-نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد-مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية،وأمل العرجاوي-مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، واللواء بحري عصام فاروق-رئيس الإدارة المركزية للحركة، والقبطان شريف السرساوي-مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب-مدير إدارة الاستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية،و مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

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