الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

أمن المنافذ يحبط تهريب مخدرات في الإسماعيلية بـ 2.5 مليون جنيه

ضبط عاطل بالإسماعيلية
ضبط عاطل بالإسماعيلية بحوزته مواد مخدرة بقيمة 2.5 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، في ضبط أحد العناصر الإجرامية، وهو عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة الجيزة، لمحاولته جلب كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

<strong>ضبط عاطل بالإسماعيلية بحوزته مواد مخدرة بقيمة 2.5 مليون جنيه</strong>
ضبط عاطل بالإسماعيلية بحوزته مواد مخدرة بقيمة 2.5 مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبحوزته 22 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وأكثر من 4 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو.

ضبط عاطل بالإسماعيلية بحوزته مواد مخدرة بقيمة 2.5 مليون جنيه

 

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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جاء ذلك استمرارًا للجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لتوجيه الضربات الاستباقية لتجار ومهربي المواد المخدرة.

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العناصر الاجرامية الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس مواد مخدرة محور قناة السويس مخدر الهيدرو مخدر الحشيش قطاع أمن المنافذ

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