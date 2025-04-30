افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، فعاليات النسخة السادسة عشرة من البطولة الإفريقية للسباحة للناشئين، والتي انطلقت اليوم الأربعاء بمشاركة 32 دولة، ويستضيفها مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 3 مايو المقبل.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور محمد ديوب، رئيس الاتحاد الإفريقي للألعاب المائية، وعدد من ممثلي الاتحادات الوطنية الإفريقية المشاركة.

أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية يفتتحان البطولة الأفريقية للسباحة للناشئين

وفي بداية كلمته، رحّب الدكتور أشرف صبحي بوفود الدول المشاركة في المنافسات، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من الاتحاد المصري للسباحة في تنظيم البطولة بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة مصر وريادتها في استضافة البطولات الدولية.

أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية يفتتحان البطولة الأفريقية للسباحة للناشئين

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار التوجه العام للدولة المصرية نحو دعم العلاقات الرياضية مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر باتت واحدة من أبرز الدول على مستوى القارة في مجال تنظيم واستضافة البطولات الرياضية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وخبرات تنظيمية متراكمة.

أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية يفتتحان البطولة الأفريقية للسباحة للناشئين

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن دعم الدولة للرياضة لا يقتصر على الجانب المحلي، بل يمتد ليشمل تعزيز الدور المصري في المحافل القارية والدولية، بما يسهم في توطيد العلاقات مع الشعوب الشقيقة، وتحقيق الاستفادة المشتركة في مجالات الرياضة والتنمية والشباب.

أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية يفتتحان البطولة الأفريقية للسباحة للناشئين

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن وزارة الشباب والرياضة ستواصل تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية الوطنية، وتوفير المناخ المناسب للأبطال المصريين للمنافسة والتميز على المستويات كافة.

من جانبه، رحب المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالوفود المشاركة في المنافسات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في فعاليات البطولة.

وقال إدريس: “إنه لشرف كبير أن تستضيف مصر أكبر بطولة إفريقية للسباحة بمشاركة 32 دولة، في ظل دعم غير محدود من الدولة المصرية لاستضافة الفعاليات الرياضية العربية والإفريقية والدولية، الأمر الذي ساهم في تصدر الرياضة المصرية للمشهد القاري في السنوات الأخيرة”.

لجنة وزارة الشباب والرياضة تتفقد استاد أسيوط بعد استلامه

فيما تفقدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، استاد أسيوط الرياضي عقب استلامه بشكل رسمي من الوزارة، وذلك للوقوف على حالته الحالية وبحث فرص تطويره وسبل إعادة تشغيله لخدمة أبناء محافظة أسيوط.

وخلال تواجد اللجنة لتفقد حالة الاستاد تواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع محافظ أسيوط اللواء دكتور هشام أبو النصر للتنسيق مع المحافظة خلال عمل اللجنة وكذلك فيما يتعلق بأعمال التطوير ورفع الكفاءة والتشغيل خلال الفترة المقبلة.

لجنة وزارة الشباب والرياضة تتفقد استاد أسيوط بعد استلامه

وضمت اللجنة كلًا من؛ أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، والدكتور زكريا محيي الدين، مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستراتيجية، والدكتور علاء جاب الله، مدير عام الاتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة، حيث شملت الجولة التفقدية كل من الاستاد الرياضي الرئيسي، مبنى الطب الرياضي، ونُزل الشباب الملحق بالمنشأة.

لجنة وزارة الشباب والرياضة تتفقد استاد أسيوط بعد استلامه

وقبيل بدء الجولة، عقدت اللجنة اجتماعًا تنسيقيًا مع المحافظ تناول من خلاله الجانبان بحث سبل التعاون المشترك، وآليات تسريع العمل على إعادة تشغيل الاستاد وتطويره بما يتناسب مع تطلعات شباب المحافظة، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو دعم البنية التحتية الرياضية في الصعيد، كما ستقوم اللجنة بجولة تفقدية في مدينة منفلوط لمتابعة المستجدات في عملية التطوير والعملية الإنشائية بالمدينة.

لجنة وزارة الشباب والرياضة تتفقد استاد أسيوط بعد استلامه

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في كل ربوع الجمهورية، قائلًا: “نسعى دائمًا إلى خدمة أهالينا في جميع المحافظات، ونعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال استغلال وتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة”.

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