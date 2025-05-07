الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة بـ 2 مليون جنيه في مطروح

ضبط عنصرين إجراميين
ضبط عنصرين إجراميين بمطروح بحوزتهما مواد مخدرة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من رصد نشاط تشكيل عصابي مكوّن من عنصرين إجراميين، يقيمان بمحافظة الإسكندرية، تخصص في جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار.

 

ضبط عنصرين إجراميين بمطروح بحوزتهما مواد مخدرة تُقدَّر قيمتها بأكثر من 2 مليون جنيه
ضبط عنصرين إجراميين بمطروح بحوزتهما مواد مخدرة تُقدَّر قيمتها بأكثر من 2 مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة العلمين بمحافظة مطروح، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 25 كيلوجرامًا، وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 2 مليون جنيه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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قسم شرطة العلمين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قطاع مكافحة المخدرات مخدر الحشيش محافظة الإسكندرية محافظة مطروح مكافحة المخدرات والأسلحة

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