ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة بـ 2 مليون جنيه في مطروح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من رصد نشاط تشكيل عصابي مكوّن من عنصرين إجراميين، يقيمان بمحافظة الإسكندرية، تخصص في جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة العلمين بمحافظة مطروح، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 25 كيلوجرامًا، وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 2 مليون جنيه.
ضبط عنصرين إجراميين بمطروح
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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