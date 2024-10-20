الأحد 20 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزير الصحة يبحث دعم برامج تنظيم الأسرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس والوزراء وزير الصحة والسكان، الأمين العام المساعد لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، داين كيتا، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، اليوم الأحد، تحت عنوان «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام».

 

صندوق الأمم المتحدة للسكان

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالضيوف الكرام، مؤكدًا أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر في مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة تعزيز التعاون ومساهمات صندوق الأمم المتحدة للسكان، لإنجاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، فضلًا عن النتائج والتوصيات المتوقعة مع انتهاء النسخة الثانية للمؤتمر، استكمالًا للمجهودات السابقة في المجالات المستهدفة، وبما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.

 

بداية جديدة لبناء الإنسان

 

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك لدعم المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تحت مظلة الحكومة المصرية، وبالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة التي تستهدف الارتقاء وتحقيق الرفاه للإنسان، والتي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة المشروعات الجارية بين الجانبين والتي تستهدف دعم الاستراتيجية الوطنية للسكان، بما في ذلك دعم برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وخدمات صحة الأم والجنين، وخفض وفيات الأمهات والأطفال، وسبل الاستفادة من تجارب الدول التي استطاعت مواجهة القضية السكانية والتغلب عليها.

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حضر الاجتماع الدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والمنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر إيلينا بانوفا، والدكتورة ليلى بكر، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالدول العربية، ومنسق صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، «إيف ساسينراث».

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