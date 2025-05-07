باكستان تستدعي القائم بالأعمال الهندي احتجاجا على ضربات نيودلهي

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد، لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الضربات التي نفذتها الهند في مواقع متعددة داخل باكستان وفي إقليم كشمير.

سقوط قتلى وجرحى من المدنيين

وأوضحت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، أن الضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ووصفتها بأنها "عمل عدواني صارخ" يشكل انتهاكا واضحا لسيادة باكستان.

ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

وأضاف البيان أن هذا التصرف يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف المستقرة في العلاقات بين الدول، مشددا على رفض باكستان القاطع للمبررات "الباطلة" التي قدمتها الهند.

وحذرت إسلام آباد من أن هذا "السلوك المتهور" يُشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في المنطقة.

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