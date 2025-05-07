الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

تركيا تعلن تضامنها مع باكستان عقب الهجوم الهندي

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صادر عنها  اليوم الأربعاء، أن سفير تركيا لدى إسلام آباد عرفان نذير أوغلو، أعرب لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن تضامن بلاده مع باكستان عقب الهجوم الهندي.

إسلام أباد: تركيا أعلنت تضامنها مع باكستان عقب الهجوم الهندي

وأضافت الخارجية الباكستانية، في بيانها أن سفير تركيا اتصل بالوزير محمد إسحاق دار للتعبير عن تضامن تركيا القوي مع باكستان في أعقاب انتهاك الهند غير المبرر لسيادة باكستان والخسارة المأساوية لأرواح الأبرياء. 

وناقش الجانبان المخاوف الأمنية الإقليمية بعمق، وأكدا التزامهما بالحفاظ على التنسيق والتعاون الوثيقين.

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وكانت وكالة تاس أفادت بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكد اليوم الأربعاء، أن تركيا تقف متضامنة مع باكستان وتعارض العدوان الهندي.

ويأتي ذلك، بينما أجرى فيدان محادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني إسحاق دار بحثا خلاله التصعيد الأخير بين باكستان والهند، خاصة بعد العملية العسكرية الهندية ضد أهداف في باكستان ومنطقة آزاد كشمير، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وخلال هذه المباحثات، أكدت المصادر الدبلوماسية التركية أن تركيا تتابع التطورات عن كثب وتدعو إلى ضبط النفس والحوار بين الطرفين.

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باكستان تركيا العملية العسكرية الهندية الهند

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