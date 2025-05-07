مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين اليمن وأمريكا

رحبت جمهورية مصر العربية بنجاح الجهود العمانية والتي أسفرت عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى اليمن مع الولايات المتحدة.

وتأمل مصر أن ينعكس هذا الاتفاق إيجابيًا على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة التزامًا بهذا الاتفاق، بما يعطي دفعة بناءة لإنهاء الحرب الاسرائيلية على غزة ولجهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

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