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رياضة

تشكيل أرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تشكيل أرسنال المتوقع
تشكيل أرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان

يحل أرسنال الإنجليزي ضيفا أمام  باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"،  في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

 ويسعى أرسنال إلى التأهل إلى النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخ النادي، بعد الأولى عام 2006 حين خسر أمام برشلونة الإسباني.

 

تشكيل أرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان 

 

حارس المرمي: رايا


خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، لويس-سكيلي


خط الوسط: بارتي، رايس، أوديجارد


خط الهجوم: ساكا، تروسارد، مارتينيلي

 

وحسمت مباراة الذهاب على ملعب "الإمارات" بفوز باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل أمام أرسنال.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال
 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان أمام أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام أرسنال 


تذاع مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

وكان باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل أربعة في ربع النهائي.

 

وتأهل أرسنال بإقصاء صاحب الرقم القياسي في البطولة، وحامل اللقب ريال مدريد، بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

ويلتقي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بميونخ المتأهل من باريس سان جيرمان وأرسنال مع إنتر ميلان الذي تغلب على برشلونة في مواجهة مثيرة.

 

حكم مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال، اليوم الأربعاء، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لحكم يبدو شرسا في قراراته.


وسيدير اللقاء حكم الساحة الألماني فيليكس تسفاير البالغ من العمر 43 عاما، الذي قاد 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

 

وأشهر تسفاير خلال هذه المباريات 31 إنذارا إضافة إلى 4 بطاقات حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.


وسبق أن أدار فيليكس تسفاير مباراتين للفريق الباريسي عندما اكتسح مكابي حيفا بنتيجة 7-2 في دوري المجموعات لموسم 2022-2023، وقبلها التعادل مع نابولي 2-2 في دور المجموعات لموسم 2018-2019.

 

وكان أرسنال استعاد خدمات الهولندي جوريين تيمبر، والإيطالي ريكاردو كالافيوري، مدافعي الفريق قبل مباراة اليوم الأربعاء على أرض باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

وشارك اللاعبان في الحصة التدريبية الأخيرة، الثلاثاء، التي نظمت في مقر كونلي المخصص لتمارين أرسنال، قبل السفر إلى باريس العاصمة الفرنسية، من أجل محاولة تعويض خسارة الذهاب في لندن 0ـ1.

 

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