موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره آرسنال الإنجليزي اليوم الأربعاء بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وذلك في "إياب" الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسمت مباراة الذهاب على ملعب "الإمارات" بفوز باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل أمام آرسنال.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال



ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان أمام آرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام أرسنال



تذاع مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وكان باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل أربعة في ربع النهائي.

وتأهل أرسنال بإقصاء صاحب الرقم القياسي في البطولة، وحامل اللقب ريال مدريد، بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بميونخ المتأهل من باريس سان جيرمان وأرسنال مع إنتر ميلان الذي تغلب على برشلونة في مواجهة مثيرة.

حكم مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال، اليوم الأربعاء، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لحكم يبدو شرسا في قراراته.



وسيدير اللقاء حكم الساحة الألماني فيليكس تسفاير البالغ من العمر 43 عاما، الذي قاد 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشهر تسفاير خلال هذه المباريات 31 إنذارا إضافة إلى 4 بطاقات حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.



وسبق أن أدار فيليكس تسفاير مباراتين للفريق الباريسي عندما اكتسح مكابي حيفا بنتيجة 7-2 في دوري المجموعات لموسم 2022-2023، وقبلها التعادل مع نابولي 2-2 في دور المجموعات لموسم 2018-2019.

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