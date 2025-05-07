تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"وذلك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بتخفيضات تصل إلى 40% في جميع المحافظات حتى نهاية شهر مايو الجارى.

استمرار فاعليات مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 40 % حتى نهاية شهر مايو

تأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم عرض السلع بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 40% عن مثيلاتها في الأسواق، من خلال 2228 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية منتشرة في مختلف المحافظات، وفقًا للمواقع الموضحة على البوابة الرسمية لوزارة الداخلية ().

"أمان" تواصل التوزيع من خلال 1168 منفذًا متنوعًا

كما تواصل الوزارة طرح السلع من خلال منظومة "أمان" عبر 1168 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وقوافل سيارات تجوب الميادين والشوارع الرئيسية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

التزام إنساني ومسؤولية مجتمعية

تأتي هذه الجهود في إطار استمرار مبادرات وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من دورها المجتمعي والإنساني في تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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