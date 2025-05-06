الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 5 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 812 حكما قضائيا

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 5 قضايا جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالهم أكثر من 8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش- أكثر من 52 كيلوجرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو بحوزة 6 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

 

كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" شملت (بندقية آلية – بندقية خرطوش – 3 أفرد محلية - عدد من الطلقات، وتنفيذ 812 حكمًا قضائيًّا متنوعًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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