مفاجأة، أنشيلوتي يقترب من تدريب النصر السعودي بدعم رونالدو

قرر نادي النصر السعودي، فتح ملف التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وسط دعم مباشر من نجمه الأول كريستيانو رونالدو، الذي سبق أن عمل تحت قيادته في ريال مدريد.

النصر السعودي يقترب من إقالة بيولي

وجاءت تلك الخطوة بعد موسم مخيب للفريق، دفع الإدارة للتفكير بجدية في إقالة ستيفانو بيولي، والبحث عن اسم كبير يقود المشروع الجديد.

وحل النصر ثالثا في دوري روشن، وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من نصف النهائي، وهو ما وضع علامات استفهام حول مستقبل الجهاز الفني الحالي.

رونالدو يدعم تولي أنشيلوتي تدريب النصر السعودي

ووفق شبكة (uol) البرازيلية، فإن أنشيلوتي بات أبرز الأسماء المطروحة داخل أروقة القرار، مع تزايد الحديث عن قرب رحيله من ريال مدريد رغم امتداد عقده حتى يونيو 2026.

وقالت الشبكة البرازيلية إن رونالدو أوصى بشكل مباشر بالتعاقد مع أنشيلوتي، استنادا إلى تجربته السابقة معه في مدريد خلال موسمي 2013-2014 و2014-2015، حيث قاد أنشيلوتي الفريق في 119 مباراة وفاز بـ89 منها.

وعند عودته لتدريب ريال مدريد في يوليو 2021، حقق الإيطالي المخضرم 161 فوزًا في 230 مباراة حتى الآن.

منتخب البرازيل والهلال السعودي يريدان أنشيلوتي

تحرك النصر يأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يسعى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) منذ أشهر لإقناع أنشيلوتي بتولي قيادة المنتخب الوطني، ويضعه كخيار أول بلا منازع.

في المقابل، انضم الهلال إلى السباق بعد إقالة مدربه جورجي جيسوس الأسبوع الماضي، وهو الآن يبحث عن اسم عالمي لتعويضه، ما يزيد الضغط على إدارة النصر للإسراع في حسم الملف.

ورغم ارتباط أنشيلوتي بريال مدريد، إلا أن مؤشرات عديدة تؤكد أن رحيله بات وشيكًا، ما يفتح الباب أمام أي نادٍ أو منتخب للتفاوض معه.

وتبرز أسماء أخرى ضمن قائمة المرشحين للبرازيل مثل البرتغاليين أبيل فيريرا، مدرب بالميراس المرتبط بعقد حتى ديسمبر 2025، وجورجي جيسوس الذي لا يرتبط حاليًا بأي نادي.

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