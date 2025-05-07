الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روبيو: نراقب الوضع بين الهند وباكستان عن قرب وسأواصل العمل للتوصل إلى حل

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فجر اليوم الأربعاء، إن واشنطن تراقب الوضع بين الهند وباكستان من كثب.


وأضاف روبيو أنه سيواصل العمل مع البلدين للتوصل إلى حل سلمي.

وفي تعليقه على الوضع قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر يوم الأربعاء، إن الضربات بين الهند وباكستان أمر مخجل، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء الضربات، داعيا البلدين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة كشمير مؤخرًا، حيث شنت الهند غارات على عدة مناطق في باكستان ردت عليه إسلام آباد بالمثل.

وقال الجيش الهندي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء إنه شن ضربات ضد باكستان ردًّا على الهجوم المسلح الذي وقع الشهر الماضي في الجزء الذي تديره الهند من كشمير، مما وضع الجارتين المسلحتين نوويا في صراع مباشر لأول مرة منذ ست سنوات.

وأفادت القوات المسلحة الهندية بأنها استهدفت تسعة مواقع "تم من خلالها التخطيط لهجمات إرهابية ضد الهند وتوجيهها".

وأكدت عدم إصابة أي منشآت عسكرية باكستانية، واصفة الهجوم بأنه "مُركز ومدروس وغير تصعيدي بطبيعته".

وأشارت الدفاع الهندية إلى أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية في عملية عسكرية تحمل اسم "السندور".

وفي المقابل، باكستان سارعت إلى إدانة هذه الهجمات، وقال مسؤولون إن ثمانية أشخاص قُتلوا، بينهم طفل ومراهقان، وجُرح 35 آخرين.

وردا على الهجوم الهندي، أعلنت إسلام آباد إسقاط خمس طائرات حربية هندية، من بينها طائرات رافال فرنسية الصنع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهند وباكستان حل سلمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم الإرهابى منطقة كشمير الجيش الهندي منشآت عسكرية باكستانية

الأكثر قراءة

باكستان تعلن عدد ضحايا الهجوم الهندي

رابطة الأندية ترسل اليوم حيثيات قرارها بخصم 3 نقاط من الأهلي إلى لجنة التظلمات

لقيت بيها طلقات نارية وكروت، عاملة خردة تنشل حقيبة قاضي في الشيخ زايد

أول تعليق من ترامب على الهجوم الهندي على الأراضي الباكستانية

مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

"السندور"، سر اختيار الهند المسحوق الأحمر اسما لعمليتها ضد باكستان؟

وصلت للضرب، طليق الفنانة جوري بكر يحرر محضرا ضدها في أكتوبر

الهند وباكستان، اشتباكات على طول جبهة كشمير وارتفاع عدد قتلى القصف الهندي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

المزيد

انفوجراف

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 7 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 7 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية