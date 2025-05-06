الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير بحكومة نتنياهو: ننوي تدمير غزة بشكل كامل وتهجير سكانها إلى دولة ثالثة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي (المتطرف) بتسلئيل سموتريتش، اليوم، إن "غزة ستدمر بالكامل، بعد انتهاء الحرب الجارية بين الاحتلال وحركة حماس منذ أكثر من عام ونصف العام.

سموتريتش يزعم مغادرة سكان غزة إلى دولة ثالثة

وزعم سموتريتش خلال ندوة في مستوطنة "عوفرا" في الضفة الغربية المحتلة، حول رؤيته لما بعد الحرب، إن سكان غزة سيبدأون بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة، بعد نقلهم إلى جنوب القطاع.

 

فى ذات السياق قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن إسرائيل تخطط لاحتلال وتسوية قطاع غزة بالكامل حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول موعد زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط.

 

حماس ترفض المفاوضات مع الاحتلال

من جهته قال قيادي في  حركة حماس إنه "لا معنى" لأي مفاوضات لوقف النار في ظل "حرب التجويع" الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف "جريمة التجويع".


وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم: "لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف أن "المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل في غزة".

حماس تندد بسياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل

وتابع نعيم أن "المجتمع الدولي وفي مقدمة المؤسسات الأممية اعتبرت سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل جريمة حرب"، مشددًا على أنه "يجب العمل لإدخال المساعدات فورًا إلى قطاع غزة في ظل المجاعة التي تتوسع".

وحضت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إسرائيل على إنهاء حظر المساعدات الإنسانية الذي يعرض سكان قطاع غزة للمجاعة.

ودان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من مارس، مؤكدًا أنه يسبب "مجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية".

وأعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة".

وأوقفت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، متهمة حماس باستغلالها لصالحها، وهو ما تنفيه الحركة التي تتهم إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب.

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