باكستان تعلن عدد ضحايا الهجوم الهندي

أعلن الجيش الباكستاني، أن الرد على الهجوم الهندي "جار"، مؤكدًا مقتل 3 على الأقل وإصابة 12 آخرين في الهجوم الهندي على البلاد.

الجيش الهندي: باكستان تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار

يأتي هذا فيما أكد الجيش الهندي: باكستان تنتهك مجددا اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة بونش راجوري بإقليمي جامو وكشمير.

وقال الجيش الهندي، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن العملية استهدفت معسكرات تابعة لجماعات مسلحة، مشددًا على أن الضربات لم تطل منشآت عسكرية، وأن "التحرك كان محسوبًا ولا يهدف إلى التصعيد".

وقال المتحدث العسكري الباكستاني إن الهند هاجمت باكستان في ثلاثة مواقع بصواريخ.

سماع دوي انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية

وأفادت وكالة "رويترز"، عن سماع دوي انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية، قرب مظفر آباد.

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