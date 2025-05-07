التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين

أفاد التليفزيون الباكستاني، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن مسؤولين أمنيين، بأن القوات الجوية الباكستانية أسقطت مقاتلتين هنديتين.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، أن بلاده سترد بكل قوة على الهجمات الهندية على 3 مواقع باكستانية.



وقال المتحدث العسكري الباكستاني إن الهند هاجمت باكستان في ثلاثة مواقع بصواريخ.

وتوعد المسؤول الباكستاني بالرد.

سماع دوي انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية

وأفادت وكالة "رويترز" عن سماع دوي انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية، قرب مظفر آباد.

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