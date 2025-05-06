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أخبار مصر

البترول توجه رسالة إلى المواطنين بشأن شكاوى البنزين المغشوش

البنزين المغشوش،
البنزين المغشوش، فيتو

البنزين المغشوش، أكد المهندس معتز عاطف رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي بوزارة البترول، أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًّا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

 

مجموعات تفتيش لمعاينة جودة البنزين

وأشار معتز عاطف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أنه تم الدفع بمجموعات تفتيش إضافية بعد ما أثير عن جودة منتج البنزين بالأسواق المحلية، مؤكدًا أنه تم سحب عينات من البنزين مباشرة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

 

مطابقة جميع عينات البنزين للمواصفات القياسية

وتابع: "نتائج الفحص حتى الآن مطابقة بجميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أم شركات التكرير المنتجة"، موجهًا رسالة للمواطنين: "أي مواطن عنده شكوى من أي محطة بنزين يقدر يتصل عل الرقم الساخن 16528 ويقدم الشكوى اللي عايزها".

ولفت متحدث وزارة البترول، تلقينا شكاوى بشأن عدد من محطات الوقود لم تكن ضمن العينات التي جمعناها في البداية للتأكد من سلامة البنزين.

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