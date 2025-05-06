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حالة الطقس غدًا الأربعاء 7-5- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس بوادي
حالة الطقس بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدًا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 35 نهارًا و18 درجة ليلًا.

 

حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 19

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية

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