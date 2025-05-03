الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

مائل للحرارة والقاهرة تسجل 26 درجة مئوية، الأرصاد تعلن طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  حالة الطقس غدا الاحد،  حيث يسود  طقس مائلا للحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى ومائلا للحرارة شمال الصعيد   حار   على  الجنوب،معتدلا  ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء

 

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الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا  فى اول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 

 
يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد
 

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