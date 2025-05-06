رسالة طمأنة من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بختام جلسة الحوار الثالثة

اختتمت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، ثالث جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

واستمعت اللجنة على مدار 3 جلسات للحكومة ممثلة في وزارات الإسكان، التنمية المحلية، الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك خبراء القانون بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

الاستماع للملاك والمستأجرين الأسبوع المقبل

ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، عقد جلسات الحوار، بدعوة الملاك والمستأجرين، لغرض رؤيتهم بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

تأكيد الحكومة على التوازن في إقرار تعديل قانون الإيجار القديم

وفي ختام اجتماع اليوم، أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتعامل مجلس النواب، مع ملف تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه تعامل بـ"مسؤولية كبيرة"، تُراعي المواطنين جميعا، دون انحياز لأي طرف.



وأكد أن مجلس النواب، انتهج مسارًا غير تقليدي بعقد جلسات استماع مطولة ومقسمة حسب الفئات، ما بين ممثلي الحكومة، وخبراء القانون، وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء، والملاك والمستأجرين، وهو ما يضمن توفر الحقائق الكاملة عند مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم داخل اللجان المختصة.

وأكد الوزير، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، قائلا: "أيدينا في يد مجلس النواب، الممثل الشرعي للشعب المصري، ولا ننحاز إلا للصالح العام.

وعبر الوزير، عن تقديره لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: "شهادتي فيه مجروحة، فهو عالم جليل ورجل جاد، وقد سنّ سنة طيبة بفتح باب الحوار وطمأنة الرأي العام.

وأكد أن قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي تتطلب التروي والإنصاف، قائلا: وأنا موجود من أول اليوم لآخره وأجّلت كل شيء لأن هذا هو الملف الأهم حاليًا.

مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في زيادة الأجرة وتحرير العلاقة في تعديلات قانون الإيجار القديم

وسبقه إعلان النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة التشريعية، أن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.

وأكد الطماوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين.

كما دعا إلى إعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.

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